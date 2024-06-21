Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? 2024

Kurban Bayramı 16 Haziran'da başladı ve 19 Haziran'da sona erecek. Kurban Bayramı'nı tatil fırsatı olarak değerlendirmek isteyenler tatilin bitmesine kaç gün kaldığını sorguluyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor? Bayram tatili ne zaman sona erecek?



Erdoğan, bayram tatiline ilişkin, "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz" demişti.



Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.



Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:



"Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir.



Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."



Bayram tatili ne zaman sona erecek?



Kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.



24 Haziran'dan itibaren kamu kurumları normal işleyişlerine dönecek. Bugün itibarıyla Kurban Bayramı tatilinin bitimine 6 gün kaldı.



Özel sektör için bayram tatili süresi ise farklılık gösteriyor.

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