Haber Tarihi: 25 Şubat 2023 13:48 - Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 13:48

KONYA DEPREM! 25 ŞUBAT Son dakika Konya'da deprem

KONYA DEPREM! 25 ŞUBAT Son dakika deprem Aksaray, Konya, Niğde deprem meydana geldi. Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Yurt genelinde meydana gelen sarsıntılar iki kurumun aktardığı verilere göre bugün yurt içinde pek çok bölgede irili ufaklı depremler meydana geldi. Listeye göre; bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Türkiye genelinde farklı noktada depremlerin yaşandığı bilgisi verildi. Bu noktada, "En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?" sorularına yanıt aranıyor. Korkutan deprem Hatay, Marmara Denizi, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

KONYA DEPREM! 25 ŞUBAT Son dakika Konya'da deprem
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Son dakika deprem Aksaray, Konya, Niğde'de deprem... Son dakika depremler listesi Kandilli Rasathanesi tarafından güncelleniyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana gelmekte. Deprem mi oldu en son deprem nerede oldu? sorusu vatandaşların sorduğu sorular arasında. Son depremler Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD bu kez de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde bir depremin olduğunu açıkladı.

KONYA'DA DEPREM! 25 ŞUBAT 2023 Son dakika.... Aksaray'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saat 13.27'de meydana geldiği duyuruldu.

KANDİLLİ: 5.2

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre de, 5.2 büyüklüğünde Niğde'nin Bor- Obruk arasında bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Niğde, Obruk-Bor olarak açıkladı.

Kandilli depremin büyüklüğünü ise 4.5 olarak duyurdu.

Son deprem nerede oldu?

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Hatay'da 5 büyüklüğünde, Marmara Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 18.53'te Hatay'ın Defne ilçesinde yaşandı. Deprem, 9,76 kilometre derinlikte oldu.


AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 05.08'de Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine 14.55 kilometre uzaklıkta oldu.

1. 2. 3. DERECE VE EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİ

Birinci dereceden deprem bölgesi olan iller;İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

En az riskli bölgeler; Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
Naci Görür uyardı: İzmir'den endişeliyiz

Jeolog, Deniz Jeolojisi Uzmanı ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek anlamda bir deprem kenti olduğunu belirterek, "Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır" dedi.
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