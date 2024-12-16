Haber Tarihi: 16 Aralık 2024 14:29 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 14:29

Konya'da şivlilik ne zaman, hangi gün? (2025)

"Şivlilik ne zaman 2025" soruları tekrar gündeme geldi. Osmanlı dönemi öncesinden bugüne dek uzanan en eski dini geleneklerden olan Konya "Şivlilik" kutlamaları, Regaib Kandili'nden bir gün önce başlıyor.

Konya'da şivlilik ne zaman, hangi gün? (2025)
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Her yıl üç aylarının gelişini "Şivlilik" geleneğiyke birlik ve beraberli içinde kutlayan Konyalıların heyecanı başladı. Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların yaklaşmasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği yüzyıllardır sürdürülüyor. Gözler şimdi yüzyıllardır devam eden bu geleneğin Konya'da 2025'te ne zaman başlayacağında. İşte, 2025 şivlilik tarihi...
ŞİVLİLİK NE ZAMAN 2025?

Konya'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin sabahında küçük çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı gelenek olan "şivlilik" etkinliği Ocak ayına denk geliyor.

Şivlilik, 25 Ocak 2025 günü fener alayı ile başlayacak. 26 Ocak günü de çocuklar dağıtılan şivliliklerini toplayacak.

ŞİVLİLİK NEDİR?

Akşam namazından sonra küçük çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin müsait bir alanda ateş yakmasını bekliyor.

Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklar ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence, kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah saatlerinde maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ile çikolata topluyor.

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