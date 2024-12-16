Konya'da şivlilik ne zaman, hangi gün? (2025)

Her yıl üç aylarının gelişini "Şivlilik" geleneğiyke birlik ve beraberli içinde kutlayan Konyalıların heyecanı başladı. Selçuklu devletine başkentlik yapan Konya'da üç ayların yaklaşmasıyla kente özgü olan Şivlilik geleneği yüzyıllardır sürdürülüyor. Gözler şimdi yüzyıllardır devam eden bu geleneğin Konya'da 2025'te ne zaman başlayacağında. İşte, 2025 şivlilik tarihi...Konya'da, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin sabahında küçük çocukların kapı kapı dolaşıp evlerden şekerlemeler topladığı gelenek olan "şivlilik" etkinliği Ocak ayına denk geliyor.Şivlilik, 25 Ocak 2025 günü fener alayı ile başlayacak. 26 Ocak günü de çocuklar dağıtılan şivliliklerini toplayacak.Akşam namazından sonra küçük çocuklar, anne-babalarıyla beraber sokaklara çıkarak, mahalle büyüklerinin müsait bir alanda ateş yakmasını bekliyor.Yakılan ateşin etrafında toplanan çocuklar ateşin üzerinden atlıyor. Eğlence, kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.Çocuklar, Regaib Kandili günü ise sabah saatlerinde maniler okuyarak, kapı kapı dolaşıp şeker ile çikolata topluyor.