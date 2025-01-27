Kocaeli'de Boks Şampiyonası sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kocaeli'de Boks Şampiyonası sona erdi
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27 Ocak 2025 12:17
Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Eray Şamdan Spor Salonu'ndaki şampiyonada, Türkiye'nin 39 ilinden 130 sporcu mücadele etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Suat Hekimoğlu, "Bu şampiyona, kadın boksunun yükselişine ışık tutmuş ve geleceğe umut olmuştur." ifadesini kullandı.

Organizasyonda altın madalya kazanan isimler ise şöyle:

48 kilo: Nurselen Yalgettekin

50 kilo: Ayşen Taşkın

52 kilo: Hazel Merve Saydam

54 kilo: Nilay Yaren Çam

57 kilo: Pınar Benek

60 kilo: Gizem Özer

63 kilo: Esmanur Lök

66 kilo: Berfin Kabak

70 kilo: Sema Çalışkan

75 kilo: Yaren Düztaş

81 kilo: Büşra Işıldar

+81 kilo: Elif Güneri

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