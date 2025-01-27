Kocaeli'de Boks Şampiyonası sona erdi

Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Eray Şamdan Spor Salonu'ndaki şampiyonada, Türkiye'nin 39 ilinden 130 sporcu mücadele etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Suat Hekimoğlu, "Bu şampiyona, kadın boksunun yükselişine ışık tutmuş ve geleceğe umut olmuştur." ifadesini kullandı.



Organizasyonda altın madalya kazanan isimler ise şöyle:



48 kilo: Nurselen Yalgettekin



50 kilo: Ayşen Taşkın



52 kilo: Hazel Merve Saydam



54 kilo: Nilay Yaren Çam



57 kilo: Pınar Benek



60 kilo: Gizem Özer



63 kilo: Esmanur Lök



66 kilo: Berfin Kabak



70 kilo: Sema Çalışkan



75 kilo: Yaren Düztaş



81 kilo: Büşra Işıldar



+81 kilo: Elif Güneri



