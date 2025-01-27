Kocaeli'de Boks Şampiyonası sona erdi

Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Eray Şamdan Spor Salonu'ndaki şampiyonada, Türkiye'nin 39 ilinden 130 sporcu mücadele etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Suat Hekimoğlu, "Bu şampiyona, kadın boksunun yükselişine ışık tutmuş ve geleceğe umut olmuştur." ifadesini kullandı.
Organizasyonda altın madalya kazanan isimler ise şöyle:
48 kilo: Nurselen Yalgettekin
50 kilo: Ayşen Taşkın
52 kilo: Hazel Merve Saydam
54 kilo: Nilay Yaren Çam
57 kilo: Pınar Benek
60 kilo: Gizem Özer
63 kilo: Esmanur Lök
66 kilo: Berfin Kabak
70 kilo: Sema Çalışkan
75 kilo: Yaren Düztaş
81 kilo: Büşra Işıldar
+81 kilo: Elif Güneri
Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Suat Hekimoğlu, "Bu şampiyona, kadın boksunun yükselişine ışık tutmuş ve geleceğe umut olmuştur." ifadesini kullandı.
Organizasyonda altın madalya kazanan isimler ise şöyle:
48 kilo: Nurselen Yalgettekin
50 kilo: Ayşen Taşkın
52 kilo: Hazel Merve Saydam
54 kilo: Nilay Yaren Çam
57 kilo: Pınar Benek
60 kilo: Gizem Özer
63 kilo: Esmanur Lök
66 kilo: Berfin Kabak
70 kilo: Sema Çalışkan
75 kilo: Yaren Düztaş
81 kilo: Büşra Işıldar
+81 kilo: Elif Güneri