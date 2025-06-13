Kızılyıldız, Galatasaray'ın yıldızı Izundu'nun peşinde!

Galatasaray forması giyen Ebuka Izundu, Kızılyıldız ile anlaşmaya yakın.

calendar 13 Haziran 2025 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Kızılyıldız, Galatasaray'ın yıldızı Izundu'nun peşinde!
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Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren Ebuka Izundu, Kızıl Yıldız ile EuroLeague'e adım atmaya hazırlanıyor.

BasketNews'e göre Sırp ekibi Kızılyıldız, Galatasaray'da oynayan Nijeryalı uzunla anlaşmaya çok yakın.

Izundu bu sezon, BCL'de 9.5 sayı, 7 ribaund ve %72.9 isabet oranıyla gözleri üzerine çekmişti.

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