Kızılcık Şerbeti bugün var mı? 3 Ocak Show TV yayın akışı

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle adeta nefes kesti. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?
Bu hafta yeni yıl olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti dizisine de bir hafta ara verildi.
Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ise 10 Ocak 2025 Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:45 Sandık Kokusu
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Başkan (TV'de ilk)
22:15 Başkan
00:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Bölüm)
02:45 Üç Gelin Altı Damat
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