Haber Tarihi: 03 Ocak 2025 12:37 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 12:37

Kızılcık Şerbeti bugün var mı? 3 Ocak Show TV yayın akışı

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 82. bölümde yılbaşı yemeğinde çıkan yangın ile tüm gözleri üzerine çekti. Merakla beklenen dizide çıkan yangında dört kişinin öldüğü görüldü, ancak kimlerin öldüğü yeni bölümde ortaya çıkacak. Büyük yangının ardından bu hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok?

Kızılcık Şerbeti bugün var mı? 3 Ocak Show TV yayın akışı
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle adeta nefes kesti. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

 KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Bu hafta yeni yıl olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti dizisine de bir hafta ara verildi.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ise 10 Ocak 2025 Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Sandık Kokusu

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Başkan (TV'de ilk)

22:15 Başkan

00:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Bölüm)

02:45 Üç Gelin Altı Damat
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