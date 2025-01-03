Kızılcık Şerbeti bugün var mı? 3 Ocak Show TV yayın akışı

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle adeta nefes kesti. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…



KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?



Bu hafta yeni yıl olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Kızılcık Şerbeti dizisine de bir hafta ara verildi.



Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ise 10 Ocak 2025 Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.



3 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI



06:45 Sandık Kokusu



09:45 Bahar



12:30 Gelin Evi



15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme



18:45 Show Ana Haber



20:00 Başkan (TV'de ilk)



22:15 Başkan



00:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Bölüm)



02:45 Üç Gelin Altı Damat

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