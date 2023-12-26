Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kalktı mı

FOX TV'de yayınlanan ilk bölümünün ardından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisinin iki mekan için aldığı izinler iptal edildi. Peki, Kızıl Goncalar yasaklandı mı, kaldırıldı mı?
KIZIL GONCALAR YASAKLANDI MI?
Yayımlandığı günden beri tartışmaların odağında olan Kızıl Goncalar dizisi bu kez de daha önce anlaşma sağlanan iki mekanın iptaliyle karşılaştı.
İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, kamu baskısı ve RTÜK incelemesi gerekçesiyle iki mekan için alınan izinleri iptal etti.
2 MEKAN İÇİN ALINAN İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ
Son olarak İstanbul-Şişli'deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlenmesinin ardından sette güvenlik önlemlerinin artırıldığı dizinin bu kez de mekan izinleri iptal edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar dizisinin, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinleri iptal edildi.
FİNAL SÖZ KONUSU DEĞİL
Öte yandan Kızıl Goncalar dizisinin final yapabileceği öne sürülmüştü. İddiaya göre herhangi bir final durumu söz konusu değil
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