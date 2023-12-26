Haber Tarihi: 26 Aralık 2023 14:25 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 14:25

Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kalktı mı

Kızıl Goncalar yasaklandı mı, kaldırıldı mı soruları tekrar gündeme geldi. FOX TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisinin çekim yapıldığı 2 binaya yasak geldi. Yapım şirketiyle yapılan anlaşma iptal edildi. Baskı gerekçe gösterilince dizinin çekimleri o 2 binada yapılamayacak. Peki, Kızıl Goncalar yasaklandı mı, kaldırıldı mı, yayından kalktı mı?

Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kalktı mı
Abone Ol
FOX TV'de yayınlanan ilk bölümünün ardından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisinin iki mekan için aldığı izinler iptal edildi. Peki, Kızıl Goncalar yasaklandı mı, kaldırıldı mı?

KIZIL GONCALAR YASAKLANDI MI?

Yayımlandığı günden beri tartışmaların odağında olan Kızıl Goncalar dizisi bu kez de daha önce anlaşma sağlanan iki mekanın iptaliyle karşılaştı.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, kamu baskısı ve RTÜK incelemesi gerekçesiyle iki mekan için alınan izinleri iptal etti.

2 MEKAN İÇİN ALINAN İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Son olarak İstanbul-Şişli'deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlenmesinin ardından sette güvenlik önlemlerinin artırıldığı dizinin bu kez de mekan izinleri iptal edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızıl Goncalar dizisinin, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nden 2 mekan için alınan izinleri iptal edildi.

FİNAL SÖZ KONUSU DEĞİL

Öte yandan Kızıl Goncalar dizisinin final yapabileceği öne sürülmüştü. İddiaya göre herhangi bir final durumu söz konusu değil
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Kızıl Goncalar
Gündem

Diğer Haberler

Old Trafford'un yıkılma ihtimali doğdu! Manchester United Old Trafford'un yıkılma ihtimali doğdu!
Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrıldı mı? Gündem Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrıldı mı?
Roberto Firmino'dan ayrılık kararı! Dünya Futbolu Roberto Firmino'dan ayrılık kararı!
Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı! Fenerbahçe Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı!
FLAŞ İDDİA: Fatih Terim, Pana'ya gidiyor Dünya Futbolu FLAŞ İDDİA: Fatih Terim, Pana'ya gidiyor
Doğum kontrol hapı kullanırken içine boşalırsa hamile kalınır mı? Gündem Doğum kontrol hapı kullanırken içine boşalırsa hamile kalınır mı?
Flamini'nin serveti, Ronaldo'yu 20'ye katladı Dünya Futbolu Flamini'nin serveti, Ronaldo'yu 20'ye katladı
Real Madrid'de B planı: Theo Hernandez Real Madrid Real Madrid'de B planı: Theo Hernandez
Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kalktı mı Gündem Kızıl Goncalar yasaklandı mı, yayından kalktı mı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Kim Min Jae itirafı: "Fenerbahçe'den önce teklif yaptık"
2
Eric Bailly'e Süper Lig'den sürpriz dev talip!
3
İşte FIFA kokartı takacak hakemler
4
Angelino'dan veda gibi paylaşım!
5
Volkan Demirel'den ayrılık sinyalleri!
6
Valentin Rosier'in yeni takımı belli oluyor!
7
Beşiktaş, ligin genç yıldızı için görüşmelere başladı

SON HABERLER

yukarı ok