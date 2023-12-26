Kıvanç Tatlıtuğ Aile dizisinden ayrıldı mı?

Türkiye'nin sevilen dizisi "Aile," başrol oyuncuları Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. İzleyicilerle Salı akşamları buluşan dizi, planlanan final bölümüyle ilgili değişiklik tartışmalarıyla gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Dizinin başrol oyuncularından Serenay Sarıkaya, "Kimler Geldi Kimler Geçti" isimli 8 bölümlük yeni bir dizi projesinde yer alacak.

Bu haber, Aile dizisi izleyicileri arasında büyük bir sürprize yol açtı ve Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu haline geldi.

Dizinin başlama amacı olan 30 bölüm hedefine doğru ilerlerken, alınan kararın değişip değişmeyeceği ise merak konusu oldu. Reytinglerdeki büyük bir artış durumunda, dizinin birkaç hafta daha devam etme ihtimali gündemde. Ancak, planlanan şekilde 30. bölümde sona ereceği belirtiliyor.

Dizinin finale doğru yaklaşmasıyla birlikte, vedalar da artmaya başlıyor.

Sezon başında avukat Serap rolüyle diziye dahil olan ve Cihan karakterine hayat veren Nejat İşler'in partneri Selin Şekerci, dramatik bir finalle "Aile" dizisine veda edecek.

Serenay Sarıkaya'nın yeni projede yer alması ve diğer ayrılıklar, izleyicilere dizinin sonraki bölümlerinde nelerin beklediği konusunda heyecan verici bir merak uyandırıyor.