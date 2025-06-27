Kırkpınar Yüzme Şenliği başladı

Türkiye Yüzme Federasyonunca düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şenliği, Edirne'de başladı.Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışlara 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor.Etkinlikte 7 yaş ve üzeri yüzücüler, 3 gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele edecek.Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, geniş katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.Sporseverleri etkinliğe davet eden Dinç, şunları kaydetti:"664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde geleneksel hale gelen Kırkpınar Yüzme Şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştiriliyor. Edirne'de yüzme kültürüne katkı sağlayacak etkinliğe 39 kulüpten 550 sporcu katılıyor. Organizasyonda 7 yaş ve üzeri sporcular yarışacak. Final yarışları pazar günü yapılacak ve kupa töreniyle etkinliğimiz sona erecek."