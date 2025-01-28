Utah Jazz pivotu Walker Kessler'in takas görüşmelerinde "özünde müsait olmadığı" iddia edildi.



The Stein Line'dan Marc Stein, Kessler'ın 6 Şubat olan son takas tarihinden önce Jazz tarafından özünde müsait olmadığına inanıldığını söyledi.



Kessler, pivot rotasyonlarını sağlamlaştırmak isteyen Los Angeles Lakers ve New York Knicks gibi takımların gözde hedefi konumundaydı.



23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Jazz için 64 maçta ortalama 29.8 dakika süre alarak, 11.3 sayı, 11.4 ribaund ve 2.4 blok istatistikleri tutturdu.



Jazz'in yaz döneminden beri Kessler'la ilgili takasları görüştüğü bildirilirken, yüksek bir fiyat talep ettikleri biliniyor. Geçtiğimiz Ekim ayında Jazz'in Kessler için iki adet birinci tur seçimi istediği söylenmişti.



