Kerr, takas yapmadan önce Warriors'ın durumuna bakacak

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, olası takasları düşünmeden önce önümüzdeki ay boyunca takımı değerlendireceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Kerr, takas yapmadan önce Warriors'ın durumuna bakacak
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06 Ocak 2025 12:27
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, olası takasları düşünmeden önce önümüzdeki ay boyunca takımı değerlendireceğini söyledi.

Kerr, potansiyel olarak herhangi bir takas yapmadan önce Warriors'ın önümüzdeki ay nasıl oynayacağını görmek istediğini belirtti:

"Bunun hakkında Mike Dunleavy Jr. ile konuşmuştuk ve oldukça mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu yıl inişli çıkışlı bir dönem geçirdik ancak takımımızdaki oyuncuları seviyoruz ve önümüzdeki ay nasıl oynayacağımızı görerek seçeneklerimizi açık tutmak istiyoruz."

Warriors'ın artık Miami Heat yıldızı Jimmy Butler için takas adayı olmadığı ancak Chicago Bulls pivotu Nikola Vucevic ile ilgilendiği bildirilmişti.

Golden State ekibi, 18-17'lik derecesi ile Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.

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