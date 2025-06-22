Kenan Yıldız'dan Kulüpler Dünya Kupası'nda muhteşem goller!

Müthiş gol! Kenan Yıldız, ayağına tam oturdu!pic.twitter.com/44HEfQEFEr



— Sporxtv (@sporxtv) June 22, 2025

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus ile Wydad AC, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Juventus 4-1 kazandı.İtalyan devi, karşılaşmanın ilk yarısını 6 ve 16. dakikalarda Kenan Yıldız'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Kenan, 69'da hat-trick yaptı.Juventus'un diğer golü 90+4. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltısından geldi.Milli futbolcu Kenan Yıldız, Wydad karşılaşmasıyla birlikte Juventus ile 50. karşılaşmasına çıktı ve 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.Öte yandan, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero, Juventus formasıyla 1994-95 sezonunda çıktığı 50 karşılaşmada 11 golle oynamıştı.