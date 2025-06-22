Kenan Yıldız'dan Kulüpler Dünya Kupası'nda muhteşem goller!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus ile Wydad AC, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Juventus 4-1 kazandı.
İtalyan devi, karşılaşmanın ilk yarısını 6 ve 16. dakikalarda Kenan Yıldız'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Kenan, 69'da hat-trick yaptı.
Juventus'un diğer golü 90+4. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltısından geldi.
KENAN YILDIZ ＞ DEL PIERO
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Wydad karşılaşmasıyla birlikte Juventus ile 50. karşılaşmasına çıktı ve 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero, Juventus formasıyla 1994-95 sezonunda çıktığı 50 karşılaşmada 11 golle oynamıştı.
İtalyan devi, karşılaşmanın ilk yarısını 6 ve 16. dakikalarda Kenan Yıldız'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Kenan, 69'da hat-trick yaptı.
Juventus'un diğer golü 90+4. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltısından geldi.
KENAN YILDIZ ＞ DEL PIERO
Milli futbolcu Kenan Yıldız, Wydad karşılaşmasıyla birlikte Juventus ile 50. karşılaşmasına çıktı ve 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
Öte yandan, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero, Juventus formasıyla 1994-95 sezonunda çıktığı 50 karşılaşmada 11 golle oynamıştı.
Kenan Yıldız! Dar açıdan...pic.twitter.com/RQCOOazcFQ
— Sporxtv (@sporxtv) June 22, 2025
Müthiş gol! Kenan Yıldız, ayağına tam oturdu!pic.twitter.com/44HEfQEFEr
— Sporxtv (@sporxtv) June 22, 2025
🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Kenan Yıldız ON FIRE!pic.twitter.com/OmTzcgAAV5
— Sporxtv (@sporxtv) June 22, 2025
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