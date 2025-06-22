22 Haziran
Juventus-Wydad
4-1
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Kenan Yıldız'dan Kulüpler Dünya Kupası'nda muhteşem goller!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Wydad AC ile karşılaşan Juventus'ta Kenan Yıldız muhteşem üç gol attı.

calendar 22 Haziran 2025 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 20:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kenan Yıldız'dan Kulüpler Dünya Kupası'nda muhteşem goller!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus ile Wydad AC, Lincoln Financial Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Juventus 4-1 kazandı.

İtalyan devi, karşılaşmanın ilk yarısını 6 ve 16. dakikalarda Kenan Yıldız'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Kenan, 69'da hat-trick yaptı. 

Juventus'un diğer golü 90+4. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltısından geldi.

KENAN YILDIZ ＞ DEL PIERO


Milli futbolcu Kenan Yıldız, Wydad karşılaşmasıyla birlikte Juventus ile 50. karşılaşmasına çıktı ve 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan, La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Kenan Yıldız'ın idolü Alessandro Del Piero, Juventus formasıyla 1994-95 sezonunda çıktığı 50 karşılaşmada 11 golle oynamıştı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.