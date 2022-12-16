Keçiörengücü'nde hedef belli: İlk 3 sıra

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Taner Taşkın, kalan son iki maçı da kazanarak ligin ilk yarısını ilk 3'te tamamlamak istediklerini söyledi.Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın bu sezon lige iyi başladığını belirterek,dedi.Taner Taşkın, ligde kalan Yeni Malatyaspor ile Eyüpspor maçlarını kazanarak Süper Lig yarışında iddialı bir takım olduklarını ispatlamak istediklerini kaydetti.Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor'u 1-0 yendiklerini anımsatan Taşkın, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını savunarak,diye konuştu.İlk devrenin bitmesine 2 hafta kaldığını hatırlatan Taşkın,ifadelerini kullandı.