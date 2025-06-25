25 Haziran
Mamelodi Sundowns FC-Fluminense
22:00
25 Haziran
B. Dortmund-Ulsan HD FC
22:00
26 Haziran
Urawa RD-Monterrey
04:00
26 Haziran
Inter-River Plate
04:00
25 Haziran
AGF-Vejle Boldklub
0-033'
25 Haziran
AEK Larnaca-Westerlo
15:00
25 Haziran
Shanghai Shenhua-Tianjin Jinmen Tiger
0-035'
25 Haziran
Meizhou Hakka-Beijing Guoan
0-00'
25 Haziran
Changchun Yatai-Qingdao West Coast
0-00'
25 Haziran
Stabaek-Kristiansund BK
19:00
25 Haziran
Rosenborg-Sarpsborg 08
19:00
25 Haziran
Lillestroem-KFUM
19:00
25 Haziran
Aalesund-Viking
19:00

Kasımpaşa, Şota Arveladze'yi açıkladı!

Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ardından Şota Arveladze'yi göreve getirdi.

calendar 25 Haziran 2025 13:21 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 13:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, Şota Arveladze'yi açıkladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ayrılığından sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şota Arveladze'yi getirdiği resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Shota Arveladze'ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."


KARİYERİ

Teknik adamlık kariyerinde birçok takımı çalıştıran Şota, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel-Aviv, Pakhtakor ve Hull City'yi çalıştırdı. Gürcü teknik adam son olarak 2023/24 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başında 17 maça çıktı.

EN UZUN 2. DÖNEMİ KASIMPAŞA DÖNEMİ

Başına geldiği takımlarda uzun soluklu az çalışan deneyimli teknik adamın en fazla başında maça çıktığı 2. takım Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa ile 91 maçta boy gösteren 52 yaşındaki teknik adam, 1.40 puan ortalaması tutturdu. Şota'nın en çok maça çıktığı takım ise 128 maç ile Özbek ekibi Pakhtakor Tashkent oldu.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.