Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Burak Yılmaz'ın ayrılığından sonra boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şota Arveladze'yi getirdiği resmen açıkladı."Kulübümüzde 2012-2015 yılları arasında teknik direktörlük görevini üstlenen Shota Arveladze, yeniden Kasımpaşamızın başında. Geçmişte birlikte yaşadığımız başarılı dönemlerin ardından, yeni sezonda da kendisiyle çalışacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Shota Arveladze'ye yuvana hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz."Teknik adamlık kariyerinde birçok takımı çalıştıran Şota, Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Maccabi Tel-Aviv, Pakhtakor ve Hull City'yi çalıştırdı. Gürcü teknik adam son olarak 2023/24 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başında 17 maça çıktı.Başına geldiği takımlarda uzun soluklu az çalışan deneyimli teknik adamın en fazla başında maça çıktığı 2. takım Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa ile 91 maçta boy gösteren 52 yaşındaki teknik adam, 1.40 puan ortalaması tutturdu. Şota'nın en çok maça çıktığı takım ise 128 maç ile Özbek ekibi Pakhtakor Tashkent oldu.