Kasım 2023 ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta?

İlgili Son Öncesi Birim Referans Enflasyon oranı 3.70 3.20 yüzde Ağustos 2023 Enflasyon Oranı Aylık 0.60 0.20 yüzde Ağustos 2023 Tüketici Fiyat Endeksi TÜFE 307.03 305.69 puan Ağustos 2023 Çekirdek Enflasyon Oranı 4.30 4.70 yüzde Ağustos 2023 Çekirdek Tüketici Fiyatları 309.66 308.80 puan Ağustos 2023 Üretici Fiyatları Değişimi 2.20 2.00 yüzde Eylül 2023 İhracat Fiyatları 149.60 147.70 puan Ağustos 2023 İthalat Fiyatları 140.30 139.60 puan Ağustos 2023 Gıda Enflasyonu 4.30 4.90 yüzde Ağustos 2023 TÜFE mevsimsellikten arındırılmış 306.27 304.35 yüzde Ağustos 2023 Enerji Enflasyonu -3.62 -12.47 Yüzde Ağustos 2023 Hizmet Enflasyonu 5.40 5.70 Yüzde Ağustos 2023 Kira Enflasyonu 7.27 7.69 yüzde Ağustos 2023 Enflasyon Beklentileri 3.70 3.60 yüzde Eylül 2023 PCE Fiyat Endeksi 120.95 120.48 puan Ağustos 2023 TÜFE Kırpılmış-Ortalama 4.47 4.79 yüzde Ağustos 2023 TÜFE Medyanı 5.72 6.09 yüzde Ağustos 2023

ABD enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD ekonomisinin gidişatı hakkında bilgi verecek olan Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda hareketlenecek. Yatırımcılar, analistlerin eylül ayı ABD enflasyon beklentisini araştırıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Dünya genelinde enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların yeterli olup olmadığı sorgulanmaya devam edilirken, varlık fiyatlarında oynaklık güçlü kalmayı sürdürüyor.Analistler, ABD'de salı günü açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta yaptığı açıklamalarda "Gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceğiz." dediğini anımsattı.ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu verinin öngörülerin dışında kalması durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.Cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aylık bazda 3,4 puan azalışla 60,4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti ve 6 ayın en düşük seviyesine indi.Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi aynı dönemde yüzde 4,4 ile Kasım 2022'den, uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2 ile 2011'den bu yana en yüksek değerini kaydetti.Ülkede tahvil piyasalarında satış baskısının devam ettiği görülürken, haftanın ilk işlem gününde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,66 seviyesinde dengelendi.Öte yandan, dolar endeksi üst üste dört işlem günlük yükseliş serisini cuma günü sonlandırırken, 105,8'le haftaya yatay başladı.Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken, Brent petrolün varil fiyatı üst üste üç haftalık düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıdı. Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 1.938 dolardan, Brent petrolün varili ise önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 80,5 dolardan alıcı buluyor.Analistler, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar yüz yüzde görüşeceğini hatırlatarak, görüşmeden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.Hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile "iletişimi yoğunlaştırma" konusunda anlaştıklarını belirterek, borç sorunlarından iklim değişikliğiyle ilgili ekonomik konulara kadar küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya kararlı olduklarını bildirmişti.Öte yandan, ülkede bu hafta açıklanacak bilançoların piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması beklenirken, Wallmart, Target ve Cisco'nun bilançoları yatırımcılar tarafından yakında takip ediliyor.New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 2,05, Dow Jones endeksi yüzde 1,15 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,56 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise negatif seyirle başladı.Avrupa borsalarında, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir görülürken, bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde cuma günü Financial Times tarafından düzenlenen bir etkinlikte, mevduat faizini yüzde 4'te tutmanın enflasyonu dizginlemek için yeterli olacağını, ancak yetkililerin ihtiyaç duymaları halinde borçlanma maliyetlerini yeniden yükseltmeyi düşüneceklerini söyledi.Bölgede açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, bölgede enflasyon beklentileri yüksek kalmaya devam ediyor.Analistler, bu hafta açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydederek, şimdilik para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin gelecek toplantılarda politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktardı.Geçen haftanın son işlem gününde, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,28 ve İtalya'da MIB 30 endeksi 0,49 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da negatif bir seyirle başladı.Asya pay piyasalarında da ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.Analistler, bölgede üçüncü çeyrek bilanço döneminin devam ettiğini belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini dile getirdi.Geçen hafta, Nissan Motor üçüncü çeyrek dönemi net karının, önceki yıla kıyasla 4 kat artarak 296,2 milyar yene (1,95 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.Öte yandan, Çin'de ülkenin önde gelen e-ticaret şirketleri, çevrim içi alışveriş festivali "11 Kasım Bekarlar Günü"ndeki toplam satış rakamlarını bu yıl da kamuya açıklamamayı tercih etti.Analistler, her yıl düzenlenen festivalde, 14 Ekim-11 Kasım'da devam eden çevrim içi indirimli satışlar nedeniyle festivale öncülük eden e-ticaret devi Alibaba ve rakibi Jing Dong'un (JD.com), gelirlerinde artış olmasının beklendiğini aktardı.Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeks yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti.Yurt içinde, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,89 değer kaybıyla günü 7.771,34 puandan tamamlarken, bugün ödemeler dengesi yatırımcıların odağına yerleşti.Beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,3 artışla 28,5598'te kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,5570 seviyesinden işlem görüyor.Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yaptığı duyuruda, yatırımcı günleri düzenleyeceğini bildirerek, bunların ilkinin, 11 Ocak 2024 tarihinde New York'ta gerçekleştirileceğini kaydetti.Duyuruda, "Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular yanıtlanacaktır." ifadelerine yer verildi.Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.950 seviyelerinin direnç, 7.750 ve 7.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.Dolar, Fed'in son toplantı tutanaklarının açıklanmasının politika yapıcıların temkinli bir duruş sergilediğini göstermesinden bir gün sonra, Fed'in bir sonraki politika adımlarını şekillendirmeye yardımcı olacak ABD enflasyon verileri öncesinde Perşembe günü iki haftanın en düşük seviyesine yakın bir seviyede seyrediyor.ABD para biriminin altı rakibe karşı ölçümünü yapan döviz kuru, gün içinde genel olarak yatay seyrederek 105,63 seviyesinde yer aldı ancak 25 Eylül'den bu yana en düşük seviye olan 105,53'ten çok da uzak değil.Avro ve yen, Avrupa ortak para birimi için 1,0619 dolar ve yen için dolar başına 149,06 ile dolar karşısında sabit kaldı; büyük hareketler yaklaşan enflasyon rakamları tarafından sınırlandırıldı.Geçen ay enflasyonun yavaşladığını göstermesi beklenenCommonwealth Bank of Australia'dan döviz stratejisti Carol Kong'a göre enflasyona yönelik aşağı yönlü bir sürpriz, Fed'in sıkılaştırma döngüsünü bitirdiği iddiasını muhtemelen destekleyecek ve bu da ABD Hazine tahvili getirilerini ve doları aşağı çekecek.CME FedWatch aracına göre, vadeli işlem piyasaları Fed'in Aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık bir artış ihtimalini %26 olarak fiyatlarken, merkez bankasının Kasım ayındaki bir sonraki toplantısında 25 baz puanlık bir artış ihtimalini yalnızca %9 olarak fiyatlıyor.Doların son zamanlardaki zayıflığı, Fed'in gelecekteki faiz artırımlarına ilişkin daha yumuşak duruşunun etkisiyle tahvil fiyatlarının artmasıyla birlikte Hazine getirilerindeki düşüşten kaynaklandı. Tahvil getirileri fiyatlarının tersi yönünde hareket ediyor.Geçen hafta 4.887 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ancak bu hafta yaklaşık 20 baz puan düşüş yaşadı.Perşembe günü döviz yatırımcılarının ilgisini çeken bir başka gelişme de, ekonominin Temmuz'daki sert düşüşün ardından Ağustos'ta kısmen toparlandığını gösteren zayıf İngiliz büyüme rakamlarıydı.Beklenenden daha iyi gelen ekonomik veriler ve İngiltere Merkez Bankası'nın çoğu emsalinden daha uzun süre faiz artırımına gideceği beklentilerini artıran yapışkan enflasyon sayesinde sterlin, bu yılın ilk yarısında en iyi performans gösteren G10 para birimi oldu.Daha sonra bu faktörlerin tersine dönmesiyle Eylül ayında yılın en kötü ayını yaşadı ve bu ay sabit kaldı.Monex Europe döviz piyasası analisti Nick Rees,dedi.Perşembe günkü TÜFE açıklaması, Çarşamba günkü ABD üretici fiyatlarına ilişkin karışık raporun ve Fed'in Eylül ayı toplantısının tutanaklarının ardından geldi.Tutanaklarda, Fed yetkililerinin ekonomi, petrol fiyatları ve finansal piyasalardaki belirsizliklerin "uygun olabilecek ilave politika sıkılaştırmasının kapsamının belirlenmesinde dikkatli ilerleme durumunu" desteklediğine işaret ettiği belirtildi.İsviçre frangı, 0,90155 seviyesinde hafif bir yükselişle, Temmuz 2020'den bu yana en uzun galibiyet serisini gerçekleştirerek art arda yedinci gün yükselişine hazırlanıyor.