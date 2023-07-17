Haber Tarihi: 17 Temmuz 2023 11:03 - Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 11:04

Kale Seramik halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Kale halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir, düşer?

Kale Seramik halka arz arz oluyor... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzun zamandır merakla beklenen Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KALES) halka arzına onay verdi. Peki, Kale Seramik halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Kale halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir, düşer?

Kale Seramik halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Kale halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir, düşer?
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), uzun zamandır merakla beklenen Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KALES) halka arzına onay verdi. Şirketin önümüzdeki hafta talep toplaması ve borsaya merhaba demesi bekleniyor. Yatırımcıların ilgi göstermesi beklenen halka arzda geniş bir konsorsiyum oluşması bekleniyor. Peki Kale Seramik halka arzı hangi bankalarda var? KALES halka arzına hangi aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanacak? İşte cevaplar…  Kaleseramik Halka Arz Ne Zaman Olacak?

Kaleseramik halka arz tarihi 19-20-21 Temmuz 2023 olarak açıklanması öngörülmektedir. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün olacak.

Kaleseramik Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Kaleseramik hissesi 25 TL'den halka arz olacak.
Kaleseramik Halka Arz Kaç Lot Verir?

Tahmini lot dağıtımı tablosu

1 milyon katılım olursa 109 lot
1.2 milyon katılımda 91 lot
1.4 milyon katılımda 78 lot
1.6 milyon katılımda 68 lot düşer.

Kaleseramik Halka Arzı Oransal mı yoksa Eşit mi Olacak?

Kaleseramik halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

Kale Seramik (KALES) halka arz hangi bankalar?

Kale Seramik halka arzına Ak Yatırım Menkul Değerle A.Ş. ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. liderlik edecek. Halka arza katılım sağlanabilecek diğer banka ve aracı kurumlar onaylı izahname ile birlikte ilan edilecektir. Onaylı izahname yayınlandığında içerik güncellenecektir.

Kaleseramik Sembolü Ne Olacak? Kaleseramik Borsa Kodu

Kaleseramik hissesinin sembolü "KALES" olacak.

Kaleseramik Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Kaleseramik halka arzının büyüklüğü 2,7 milyar TL olarak açıklandı.

Kaleseramik Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Kaleseramik'in halka arz açıklık oranı 21,25%'dir. Toplamda 109 milyon adet lot dağıtılacaktır.


Kaleseramik Kimin?

Kaleseramik şirketinin 2 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 77,75%'i H.İbrahim Bodur Holding, 18,25%'si Victory International'a aittir.

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