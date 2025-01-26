Jose Mourinho, doğum gününde yine kazandı

Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun 62. doğum gününde Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.
Mourinho, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçında galibiyet sevinci yaşadı.
Portekizli teknik adam, daha önce 2002 yılında Porto'nun başındayken doğum gününde Maritimo karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.
Öte yandan Mourinho, doğum gününde aldığı bu galibiyeti sahada kutlayamadı. Deneyimli teknik adam, cezası nedeniyle Göztepe maçını tribünden takip etti.
Mourinho, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçında galibiyet sevinci yaşadı.
Portekizli teknik adam, daha önce 2002 yılında Porto'nun başındayken doğum gününde Maritimo karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.
Öte yandan Mourinho, doğum gününde aldığı bu galibiyeti sahada kutlayamadı. Deneyimli teknik adam, cezası nedeniyle Göztepe maçını tribünden takip etti.