Jose Mourinho, doğum gününde yine kazandı

Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, doğum gününde yine kazandı
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26 Ocak 2025 21:14
Fenerbahçe, teknik direktörü Jose Mourinho'nun 62. doğum gününde Göztepe'yi 3-2'lik skorla mağlup etti.

Mourinho, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçında galibiyet sevinci yaşadı.

Portekizli teknik adam, daha önce 2002 yılında Porto'nun başındayken doğum gününde Maritimo karşısında 2-1'lik galibiyet almıştı.

Öte yandan Mourinho, doğum gününde aldığı bu galibiyeti sahada kutlayamadı. Deneyimli teknik adam, cezası nedeniyle Göztepe maçını tribünden takip etti.

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