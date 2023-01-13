Jackson Muleka için büyük fırsat

Kasımpaşa forması altında geçen sezon 14 maçta 12 gol ve 4 asiste imza atan Jackson Muleka, Beşiktaş kariyerine iyi başlasa da devamını getirememişti.



Wout Weghorst'un ayrılığının ardından Jackson Muleka, varlığını yeniden hissettirmenin hesaplarını yapıyor.



Yıllık 1 milyon Euro kazanan Demokratik Kongolu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ