Jackson Muleka için büyük fırsat

Beşiktaş'ta Jackson Muleka, Wout Weghorst'un ayrılığının ardından yeniden forma giymek ve formunu yükseltmek istiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jackson Muleka için büyük fırsat
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13 Ocak 2023 10:31
Kasımpaşa forması altında geçen sezon 14 maçta 12 gol ve 4 asiste imza atan Jackson Muleka, Beşiktaş kariyerine iyi başlasa da devamını getirememişti.

Wout Weghorst'un ayrılığının ardından Jackson Muleka, varlığını yeniden hissettirmenin hesaplarını yapıyor.

Yıllık 1 milyon Euro kazanan Demokratik Kongolu, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 16 maçta 5 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

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