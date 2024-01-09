Ivo Vieira: ''Pozisyonları değerlendiremedik''

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Viera, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ivo Vieira: ''Pozisyonları değerlendiremedik''
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09 Ocak 2024 21:09
Trendyol Süper Lig'in ertelenen 16. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor'a 1-0 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor'un Teknik Direktörü Ivo Viera, maçta pozisyon bulduklarını ama gol atamadıklarını belirtti.

Ivo Viera, Pendik Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Viera, kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Aslında maçta pozisyonlar bulduk ama onları değerlendiremedik. Sonuç olarak rakiplerimiz pozisyonları değerlendirerek golü buldu ve 3 puanı aldı." diye konuştu. 

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