İşte Galatasaray'ın Peters için teklifi!

Galatasaray, Kyle Walker-Peters için Southampton'a 8 milyon sterlin'lik teklif yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Galatasaray'ın Peters için teklifi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2025 07:48
Southampton forması giyen ve Galatasaray'ın gündemine gelen Kyle Walker-Peters ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

İngiltere'den Sky Sports, Galatasaray'ın, 27 yaşındaki futbolcu için Southampton'a yaptığı teklifi duyurdu.

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Peters için Southampton'a 8 milyon sterlin (9.5 milyon euro) değerinde bir teklifte bulundu.

Galatasaray'ın ilgisi ve teklifine rağmen İngiliz oyuncunun, Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Kyle Walker-Peters'ın kulübü Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Southampton'da bu sezon 22 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery