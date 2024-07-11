Haber Tarihi: 11 Temmuz 2024 16:17 - Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2024 16:17

İspanya-İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk finalist belli oldu. İspanya, geriye düştüğü maçta Fransa'yı yenerek EURO 2024'te finale çıktı. Tüm gözler şimdi final maçında olacak. Peki, EURO 2024 final maçı ne zaman?

İspanya-İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2024
Abone Ol
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Fransa'yı 2-1 yenen İspanya adını finale yazdırdı. Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. İşte, Avrupa Şampiyonası final tarihi...

EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?

Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçları 9-10 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024'ün finali ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz'da oynanacak.

İSPANYA 4. KEZ ŞAMPİYONALUK PEŞİNDE

Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.

Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu.

İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Sivasspor Kulübünden 'dolandırıcılık' uyarısı Sivasspor Sivasspor Kulübünden "dolandırıcılık" uyarısı
Gençlerbirliği, Erhan Erentürk'ü açıkladı! Spor Toto 1. Lig Gençlerbirliği, Erhan Erentürk'ü açıkladı!
Manchester United, De Ligt ile imza an meselesi Bayern Münih Manchester United, De Ligt ile imza an meselesi
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kaya: 'Sezonu zirvede bitireceğiz' Trabzonspor Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kaya: "Sezonu zirvede bitireceğiz"
İspanya-İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2024 Gündem İspanya-İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2024
Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! Türkiye Transferler Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
Dursun Özbek: 'Fenerbahçe'ye FETÖ - PKK demedim' Galatasaray Dursun Özbek: "Fenerbahçe'ye FETÖ - PKK demedim"
Ek ders ücreti neden yatmadı? Temmuz 2024 Gündem Ek ders ücreti neden yatmadı? Temmuz 2024
Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi! Fenerbahçe Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Juve'den Fenerbahçe'ye: "Ferdi'yi ver seç beğen al"
2
Fenerbahçe için geliyor: En-Nesyri
3
Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi!
4
Galatasaray, şartları araştırıyor: Wendel
5
Beşiktaş'ta 7 yabancının bileti kesildi
6
Adam Buksa imzayı attı! Sürpriz transfer!
7
Tayfur Bingöl'ün yeni takımı belli oluyor!

SON HABERLER

yukarı ok