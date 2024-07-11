İspanya-İngiltere final maçı ne zaman? EURO 2024

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Fransa'yı 2-1 yenen İspanya adını finale yazdırdı. Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. İşte, Avrupa Şampiyonası final tarihi...



EURO 2024 FİNALİ NE ZAMAN?



Avrupa Şampiyonası'nda yarı final maçları 9-10 Temmuz'da oynanacak.



EURO 2024'ün finali ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda 14 Temmuz'da oynanacak.



İSPANYA 4. KEZ ŞAMPİYONALUK PEŞİNDE



Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya, tarihinin 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı.



Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, adını 5'inci kez finale yazdırdı. 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanan İspanyollar, 1984'te ise ikinci oldu.



İspanya, son 5 turnuvada üçüncü kez final oynayacak.

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