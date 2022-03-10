Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartının ardından Mert Hakan Yandaş da tedbirli (küfür iddiasıyla) olarak PFDK'ya sevk edildi. Milli yıldızın, soyunma odasında hakemlere yönelik tepkileri nedeniyle kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürmeyi kapsayan Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi uyarınca sevki yapılırken 2 ila 5 maç arasında ceza alması bekleniyor. Durum böyle olunca İsmail Kartal, orta alanda yeni bir yapılanmaya gidecek.



Miguel Crespo ve Miha Zajc yine 11'de olacak. Bu ikilinin yanına Ozan Tufan eklenecek. Kartal, Ozan ile görüşüp, "Bu görevi başarıyla yapacağından hiç kuşkum yok. Pazara hazır ol" ifadesini kullandı.



