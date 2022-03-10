İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a: "Hazır ol"

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Crespo ve Zajc'ın yanına ekleyeceği Ozan Tufan'a "Bu görevi başarıyla yapacağından hiç kuşkum yok. Pazar gününe hazır ol" dedi

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal'dan Ozan Tufan'a: 'Hazır ol'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2022 08:45
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartının ardından Mert Hakan Yandaş da tedbirli (küfür iddiasıyla) olarak PFDK'ya sevk edildi. Milli yıldızın, soyunma odasında hakemlere yönelik tepkileri nedeniyle kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürmeyi kapsayan Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi uyarınca sevki yapılırken 2 ila 5 maç arasında ceza alması bekleniyor. Durum böyle olunca İsmail Kartal, orta alanda yeni bir yapılanmaya gidecek.

Miguel Crespo ve Miha Zajc yine 11'de olacak. Bu ikilinin yanına Ozan Tufan eklenecek. Kartal, Ozan ile görüşüp, "Bu görevi başarıyla yapacağından hiç kuşkum yok. Pazara hazır ol" ifadesini kullandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.