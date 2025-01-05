İrfan Can Eğribayat: "Kalede çıldırdım"

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İrfan Can Eğribayat: 'Kalede çıldırdım'
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05 Ocak 2025 22:10
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. 

Fenerbahçe, evinde oynadığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Maçın ardından Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat açıklamalarda bulundu. 

"KALEDE ÇILDIRDIM, TOP GİRMİYOR"

Kaçan gol fırsatları hakkında yorumlar yapan Eğribayat, "Bir ara verilmişti, araya kötü girmiştik. Bugün kazanmak önemli. Futbol bu, pozisyonlar kaçıyor ama önemli olan kazanmak. Camiamız kırılgan bir durumda şu an. Biz de çok üzülüyoruz maçlarda sonra evde. Bugün de çok enteresan şeyler yaşadık. Girmiyor bir türlü, kalede çıldırdım yani. Rakibin attığı gol Levent'e çarpıyor giriyor... Çok enteresan şeyler oluyor, neden oluyor bilmiyorum. Farkı açmamız lazımdı, Hatay'ı küçümsemek için söylemiyorum. Çok pozisyona girdik. Devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
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