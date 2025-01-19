İrfan Can Eğribayat: "Adana Demir'e Allah yardım etsin"

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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İrfan Can Eğribayat: 'Adana Demir'e Allah yardım etsin'
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19 Ocak 2025 21:22
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

İrfan Can Eğribayat yaptığı açıklamada, "Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti." dedi.

İrfan Can ayrıca, "İkinci yarıda ard arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

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