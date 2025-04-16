Haber Tarihi: 16 Nisan 2025 18:58 - Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2025 18:58

Inter-Bayern Münih maçı canlı izle: Şifresiz nereden izlenir?

Inter - Bayern Münih TRT 1 Tabii izle şifresiz | Inter - Bayern Münih maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Inter - Bayern Münih maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Inter - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Inter - Bayern Münih maçı canlı yayın izleme detayları...

Inter-Bayern Münih maçı canlı izle: Şifresiz nereden izlenir?
Abone Ol
Inter - Bayern Münih maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



INTER - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi Bayern Münih ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

INTER - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği çeyrek final rövanş maçı 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'ndeki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

INTER SON DURUM

Serie A'da ligin bitimine 6 hafta kala Inter liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Napoli'nin önünde 3 puan farkla zirvede yer alan Simone Inzaghi, ligde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'de bu sezonun lig aşamasını 19 puanla 4. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 bileti alan Inter, bu turda Feyenoord'u eleyip çeyrek finale kaldı.

BAYERN MÜNİH SON DURUM

Vincent Kompany yönetimindeki ilk sezonunda bitime 5 hafta kala Bayern Münih'in Bundesliga'da 6 puanlık bir avantajı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise lig aşamasında 8 maç sonunda 15 puan toplayan Bayern Münih 12. sırada yer aldı. Son 16 için play-off'ta Celtic'i eleyen Bayern Münih, sonrasında bir diğer Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i eleyip çeyrek finale kaldı.

INTER-BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Inter - Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Inter - Bayern Münih Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? Gündem Inter - Bayern Münih Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Inter - Bayern Münih Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Real Madrid - Arsenal Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Real Madrid - Arsenal Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir? Gündem Real Madrid - Arsenal Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Real Madrid - Arsenal Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak 2025? Gündem Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak 2025?
Jose Moruinho: 'Bu, seni ölümsüz yapar' Fenerbahçe Jose Moruinho: "Bu, seni ölümsüz yapar"
Juventus'ta Kenan Yıldız şoku! Juventus Juventus'ta Kenan Yıldız şoku!
Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu! Türkiye Kupası Türkiye Kupası Finali'nin yeri ve tarihi belli oldu!
2025 Azerbaycan Grand Prix Ne Zaman? Gündem 2025 Azerbaycan Grand Prix Ne Zaman?
Borsa neden düşüyor? 16 Nisan BIST bugün neden düştü? Gündem Borsa neden düşüyor? 16 Nisan BIST bugün neden düştü?
Fikret Orman: 'Bana kumpas yapan şirkete görev verildi' Beşiktaş Fikret Orman: "Bana kumpas yapan şirkete görev verildi"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den Kim Min-jae sürprizi!
2
Aaron Boupendza hayatını kaybetti
3
Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu!
4
Livakovic'e Serie A'dan üç talip!
5
Fenerbahçe öncesi Kayserispor'a 2 kötü haber daha!
6
Jose Mourinho'nun sol bek adayı: Diouf!
7
Jose Morais'ten Galatasaray açıklaması!

SON HABERLER