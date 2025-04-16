Inter-Bayern Münih maçı canlı izle: Şifresiz nereden izlenir?



BAYERN MÜNİH SON DURUM



Vincent Kompany yönetimindeki ilk sezonunda bitime 5 hafta kala Bayern Münih'in Bundesliga'da 6 puanlık bir avantajı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise lig aşamasında 8 maç sonunda 15 puan toplayan Bayern Münih 12. sırada yer aldı. Son 16 için play-off'ta Celtic'i eleyen Bayern Münih, sonrasında bir diğer Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'i eleyip çeyrek finale kaldı.



INTER-BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER



Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram



Bayern Münih: Urbig, Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka, Olise, Müller, Sane, Kane

Inter - Bayern Münih maçı şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1'in dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.INTER - BAYERN MÜNİH MAÇINI CANLI İZLMEK İÇİN TIKLAYINIZInter, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında evinde güçlü rakibi Bayern Münih ile oynayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için Tabii ve TRT 1 kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği çeyrek final rövanş maçı 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Devler Ligi'ndeki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.Serie A'da ligin bitimine 6 hafta kala Inter liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın takipçisi Napoli'nin önünde 3 puan farkla zirvede yer alan Simone Inzaghi, ligde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'nde de kupayı hedefliyor. Şampiyonlar Ligi'de bu sezonun lig aşamasını 19 puanla 4. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 bileti alan Inter, bu turda Feyenoord'u eleyip çeyrek finale kaldı.