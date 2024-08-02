Instagram geri açılacak mı?

Instagram'ın Türkiye'de kapatılması sonrası "Instagram çöktü mü, Instagram kapatıldı mı, Instagram neden açılmıyor" soruları gündeme geldi. BTK ise Instagram'ın kapatılmasının nedenini "katalog suçları" olarak açıkladı. Şimdi kullanıcılar, Instagramın ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte Instagrama erişim engelinden son durum

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan sosyal medya platformu Instagram'la ilgili son dakika kararı alındı. Instagram'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar, "Instagram'a erişim engeli mi getirildi", "Instagram'a neden erişilemiyor", "Instagram yasaklandı mı" sorularının yanıtlarını arama motorlarında aratıyor. Sosyal medya kullanıcıları Instagram'a girişi yapabiliyor, "hikaye" görüntülenemiyor ve gönderi paylaşılamıyor. Ancak uygulamadan mesaj gönderilebiliyor.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı görüldü. Erişim engelinin neden yapıldığına ilişkin ilk açıklama geldi. Instagram'a erişim kısıtlamasının kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

BTK'dan Instagram'a erişim engelinin katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildiği belirtildi. BTK'dan yapılan ilk açıklamada, "Katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı" denildiği ifade edildi. Katalog suçlar; çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu kapsıyor.

Erişim engelinin kaldırılmasının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğu akartıldı.

Kullanıcılar Instagram'a erişim için çözüm yollarını araştırıyor. Hem Android hem de iOS için VPN kullanarak giriş erişim sıkıntısının aşılabildiği ifade ediliyor.

Instagram, erişime kapatılma kararına ilişkin önümüzdeki dakikalarda bir adım atarsa söz konusu karar geri alınabilir.

Öte yandan CNBC-e'ye konuşan kaynaklar ise Instagram'ın Filistin ve İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle bu kararın alındığını öne sürdü.

Instagrama erişimin engellemesi sonrası BTK'nın görevleri de merak ediliyor, "BTK nedir" sorusu gündemde yer alıyor.

BTK, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurum. 2813 sayılı, 5 Nisan 1983 tarihli Telsiz Kanunu'nda değişiklik yapan 27 Ocak 2000 tarihli, 4502 sayılı kanun ile "Telekomünikasyon Kurumu" kuruldu. Görevleri arasında elektronik haberleşme, internet, posta hizmetleri gibi alanlarda düzenlemeler yapmak, tüketici haklarını korumak, piyasa gözetimi ve denetimi sağlamak gibi konular yer alır. BTK, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösterir.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagramı'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

Suriye toplantısının ses kayıtlarını yayınlayan YouTube'a 27 Mart 2024'te erişim yasağı getirilmişti. Kararın gerekçesi ise "ulusal güvenliğin birinci dereceden tehdit edilmesi" olarak belirtilmişti.