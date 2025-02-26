İnanılmaz düello: 8 gol var kazanan yok!

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile Atletico Madrid 4-4 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İnanılmaz düello: 8 gol var kazanan yok!
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26 Şubat 2025 01:42
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Hansi Flick'in ekibi Barcelona evinde Diego Simeone'nin yönetimindeki Barcelona ile Atletico Madrid 4-4 berabere kaldı.

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan maçta Barcelona'nın gollerini 19. dakikada Pedri, 21. dakikada Pau Cubarsi, 41. dakikada Inigo Martinez ve 74. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

Atletico Madrid'in gollerini ise 1. dakikada Julian Alvarez, 6. dakikada Antoine Griezmann, 84. dakikada Marcos Llorente ve 90+3'te Alexander Sörloth kaydetti.

İki takımın da ikişer farklı mağlubiyetten geri dönmeyi başardığı 90 dakikanın sonrasında iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri büyük alkış topladı.

Dev randevunun rövanş maçı 2 Nisan 2025 tarihinde Atletico Madrid'in ev sahipliğinde oynanacak.


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