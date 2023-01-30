İmar affı çıkacak mı? 2023 imar barışı çıkacak?

İmar affı son dakika gelişmeleri, Ocak ayının ikinci Kabine Toplantısı'nın ardından yeniden gündeme geldi. 11 Ekim 2022 tarihinde komisyona sevk edilen İmar Affı kanun teklifi için gözler Meclis'e çevrildi. Uygulanma ve mülkiyet problemlerinin çözüme kavuşturulacağı düzenlemeye ilişkin olarak "İmar barışı affı ne zaman çıkacak 2023 ve hangi yapıları kapsayacak?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 İmar barışı affı son dakika gelişmeleri...İmar affı gelişmelerine henüz yeni bir bilgi eklenmedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından İmar affı TBMM'ye geçtiğimiz Ekim ayında sunulmuştu. TBMM Başkanlığı ise konuyu komisyona sevk etmişti. Destici yaptığı açıklamada yüz binlerce vatandaşın ve binlerce ailenin iptal edilen yapı kayıt belgeleri sonucunda idari para cezası ve yıkım kararıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek " Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.Türkiye'de imar affı en son 2018 yılında gelmişti. Başvuru işlemleri, 8 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında alınırken, imar barışı 2017 yılı ve öncesinde yapılan yapıları kapsadı. İmar barışı ile birlikte "Yapı Kayıt Belgesi" alan vatandaşların, imar barışından önce alınmış yıkım kararları ve para cezaları iptal edildi.İmar affı kanunu kaçak, ruhsatsız, iskansız projesine ve imara uygun olmayan ev, işyeri yani her türlü bina, kooperatif ve gecekondunun kayıt altına alınarak vatandaş ile devlet arasındaki mülkiyet sorununu kalıcı olarak çözüme kavuşması amacı ile yürürlüğe girmiştir. İmar affından tamamen kaçak veya bir bölümü kaçak ev, işyeri, bina, kooperatifhak sahipleri yararlanabildiği gibi hazine veya belediye arazisi üzerine kaçak olarak yapılmış binalar, gecekondularda yararlanabilmektedir.Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarımarazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz! YAPI kayıt belgesi, imar barışı bu tür tarım arazileri bakımından geçerli değildir.