Icardi'nin sevgilisinden Galatasaray formalı paylaşım!

Galatasaraylı Mauro Icardi, Wanda Nara'nın ayrılığının ardından China Suarez ile birlikteliğe başlamıştı. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan yıldız golcü bir süredir Arjantin'de bulunuyordu.
Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci içerisinde olan Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız golcü de bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabının hikayesinde yayınladı.
Arjantinli futbolcu, paylaşımda gol sevincinde kendisiyle özdeşleşen Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısına da yer verdi.
Wanda Nara ile olaylı bir boşanma süreci içerisinde olan Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, Galatasaray formasını giydiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Yıldız golcü de bu paylaşımı kendi sosyal medya hesabının hikayesinde yayınladı.
Arjantinli futbolcu, paylaşımda gol sevincinde kendisiyle özdeşleşen Simge'nin 'Aşkın olayım' şarkısına da yer verdi.