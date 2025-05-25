İBB İstanbul Spor'un 5. Gelişim Ligi'nin finalleri yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul'un 5. kez düzenlediği Gelişim Ligi'nin final programı için tören düzenlendi.



İBB Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde yapılan törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'u bir spor kenti haline getirmek için çok büyük bir hedef ortaya koyduklarını belirtti.



"2027 AVRUPA OYUNLARINDA EV SAHİPLİĞİ YAPMA HEDEFİ ÇOK ÖNEMLİ"



Aslan, 2027 Avrupa Oyunları'nı çok ciddi çalışmalarla İstanbul'a kazandırdıklarını aktararak, "2027 Avrupa Oyunları, olimpiyatlara ev sahipliği yapma hedeflerimiz için çok önemli olacak. Organizasyon becerimizi kanıtlayacağımıza ve tarihin en iyi Avrupa oyunları organizasyonunu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Meşhur Türk misafirperverliğini tüm dünyaya en güzel şekilde göstereceğiz." diye konuştu.



Gelişim Ligi'ne katılan gençlerin gelecekte milli olimpiyat sporcusu olma potansiyeli taşıdığını anlatan Aslan, genç sporcuların 2036 Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandırmasını temenni etti.



Atletizm, basketbol, badminton, cimnastik, futbol, su topu, okçuluk, tenis, voleybol ile yüzme olmak üzere 10 ayrı branşta yaklaşık 450 sporcunun katıldığı finallerdeki müsabakalar sonucunda şampiyonlar belirlenecek.



