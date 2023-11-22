Haber Tarihi: 22 Kasım 2023 12:08 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 12:08

İBB evlilik desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır? | İBB evlilik desteği şartları, ne zaman yatar?

İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) evlilik hazırlığı yapan çiftleri sevindirecek müjdeyi verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek çiftlere tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği verilecek. Peki, İBB evlilik desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır? İBB evlilik desteği şartları, ne zaman yatar?

İBB evlilik desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır? | İBB evlilik desteği şartları, ne zaman yatar?
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Videolu paylaşımda bulunarak yaşanan ekonomik krizi vurguladı ve evlilik öncesinde çiftleri bir nebze rahatlatacak açıklamada bulundu.
İBB EVLİLİK DESTEĞİ VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak, sizi bir nebze olsun rahatlamak için çalışıyor projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'evlilik desteği projemizi' başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla aşacağız."

İBB EVLİLİK DESTEĞİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, NASIL ALINIR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL evlilik desteği vermeye başlayacaklarını duyurmuştu.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 bin 135 çiftin yuva kurmasına katkı sunduklarını belirtti.


İBB Başkanı, 7 bin TL'lik evlilik desteğine "İstanbul Senin" uygulamasıyla başvurulabileceğini söyledi.

 
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