İBB evlilik desteği yardımı başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır? | İBB evlilik desteği şartları, ne zaman yatar?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Videolu paylaşımda bulunarak yaşanan ekonomik krizi vurguladı ve evlilik öncesinde çiftleri bir nebze rahatlatacak açıklamada bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:"Bu durumun hepinizi olumsuz etkilediğini çok iyi biliyoruz. Sizlere destek olmak, sizi bir nebze olsun rahatlamak için çalışıyor projeler üretiyoruz. Size güzel bir haber vermek istiyorum:"İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'evlilik desteği projemizi' başlatıyoruz. 2023 yılında İstanbul'da yeni evlenecek 10 binin üzerinde çiftimize tek seferlik 7 bin TL evlilik desteği vereceğiz. Bu zor günleri dayanışmayla aşacağız."İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni evlenecek ihtiyaç sahibi çiftlere 7 bin TL evlilik desteği vermeye başlayacaklarını duyurmuştu.İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 7 bin 135 çiftin yuva kurmasına katkı sunduklarını belirtti.İBB Başkanı, 7 bin TL'lik evlilik desteğine "İstanbul Senin" uygulamasıyla başvurulabileceğini söyledi.