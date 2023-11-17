İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda burs başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim 2023 tarihinde alındı."Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor.Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.