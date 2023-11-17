Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 14:59 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 14:59

İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

İBB'nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs desteği için başvurular alındı. Başvuru sürecinin ardından İBB sonuç tarihine yönelik araştırmalar gündemde. Burs hakkı kazanan öğrenciler, online sistem üzerinden açıklanacak. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru takvimi geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda burs başvuruları 26 Eylül - 20 Ekim 2023 tarihinde alındı.
"Genç Üniversiteli Desteği" projesi kapsamında sağlanan destekler geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl İBB burs başvuru sonuçları aralık ayında ilan edilmişti. Bu yıl da benzer şekilde sonuçların aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Burs başvuru sonuçları "https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/" adresi üzerinden takip ediliyor. İBB bursu için başvuruda bulunan üniversite öğrencileri, T.C. kimlik numaraları ve doğum günü tarihleri ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecekler.

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