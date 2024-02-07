Charlotte Hornets'ın, Miles Bridges karşılığında genç bir oyuncu ve ilk tur draft hakkı istediği iddia edildi.



'The Good Word' isimli podcast'te konuşan Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e göre Hornets, Bridges'in karşılığında draft haklarının yanı sıra bir takımın en yüksek tavana sahip genç bir oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor:



"Menajeri Rich Paul bu süreci kontrol edecek. Duyduğuma göre Charlotte bazı takımlardan 'En iyi genç oyuncularını ve ilk tur seçimlerini' istemiş."



Aile içi şiddet olayı nedeniyle kısa süre önce düştüğü cezalı durumdan dönen Bridges, bu sezon çıktığı 38 maçta 21,3 sayı, 7,3 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakaladı.



Bridges'in adı geçtiğimiz haftalarda Phoenix Suns ekibiyile de geçmişti.



