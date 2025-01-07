Hokeyde 2025 faaliyet takvimi belli oldu

Türkiye Hokey Federasyonu'nun 2025 faaliyet takvimi açıklandı.



Federasyonun faaliyet programına göre Polonya'da 10-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası, ardında da 17-19 Ocak tarihlerinde İsviçre'de yapılacak 21 Yaş Altı Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edilecek.



Türkiye şampiyonalarının hem kadın hem erkek süper finalleri, 24-27 Ocak tarihlerinde Amasya'da gerçekleştirilecek.



Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kupası 14-16 Şubat tarihlerinde Litvanya'da, Salon Hokeyi Erkekler Avrupa Kupası, 21-23 Şubat tarihlerinde İsviçre'deki organizasyonlarda yer alınacak.



Süper Lig play-out erkek ve kadın müsabakaları 19-23 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası III ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde Alanya'da organize edilecek.



