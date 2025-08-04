Miami Heat'in genç guardı Tyler Herro, takımın geleceğinde kilit bir rol üstlenmiş durumda ve önümüzdeki dönemde yapılacak kontrat uzatmasında ise ciddi bir maaş artışı bekleniyor.NBA muhabiri Greg Sylvander, Herro'nun yeni sözleşmesinde yıllık 42 milyon dolar gibi yüksek bir ücret talep edebileceğini belirtti. Sylvander, bu değerlendirmeyi yaparken Mikal Bridges örneğini referans gösterdi:Geçen sezon Jimmy Butler'ın zaman zaman sahalardan uzak kalmasıyla birlikte Herro, takımın hücumda birinci opsiyonu haline geldi. Bu fırsatı iyi değerlendiren genç guard, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirdi.2024–25 sezonunda 23.9 sayı, 5.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalayan Herro, %47.2 saha içi ve %37.5 üçlük yüzdesiyle dikkat çekti. Bu performanslar sayesinde kariyerinde ilk kez All-Star seçilerek önemli bir kilometre taşını da geride bıraktı.