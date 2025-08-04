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Herro, yeni sözleşmesinde senelik 42 milyon dolar isteyebilir

Miami Heat'in genç guardı Tyler Herro, takımın geleceğinde kilit bir rol üstlenmiş durumda ve önümüzdeki dönemde yapılacak kontrat uzatmasında ise ciddi bir maaş artışı bekleniyor.

calendar 04 Ağustos 2025 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Herro, yeni sözleşmesinde senelik 42 milyon dolar isteyebilir
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Miami Heat'in genç guardı Tyler Herro, takımın geleceğinde kilit bir rol üstlenmiş durumda ve önümüzdeki dönemde yapılacak kontrat uzatmasında ise ciddi bir maaş artışı bekleniyor.

NBA muhabiri Greg Sylvander, Herro'nun yeni sözleşmesinde yıllık 42 milyon dolar gibi yüksek bir ücret talep edebileceğini belirtti. Sylvander, bu değerlendirmeyi yaparken Mikal Bridges örneğini referans gösterdi:

"All-Star olmamış ve muhtemelen hiçbir zaman olmayacak Mikal Bridges 4 yıl 150 milyon dolar aldıysa, Tyler Herro'nun, arka arkaya yüksek verimli sezonlar geçirmesi durumunda bu rakamın çok daha üzerine çıkmak isteyeceğini söyleyebilirim. En az 41–42 milyon dolar talep etmesini bekliyorum."


Geçen sezon Jimmy Butler'ın zaman zaman sahalardan uzak kalmasıyla birlikte Herro, takımın hücumda birinci opsiyonu haline geldi. Bu fırsatı iyi değerlendiren genç guard, kariyerinin en verimli sezonlarından birini geçirdi.

2024–25 sezonunda 23.9 sayı, 5.2 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalayan Herro, %47.2 saha içi ve %37.5 üçlük yüzdesiyle dikkat çekti. Bu performanslar sayesinde kariyerinde ilk kez All-Star seçilerek önemli bir kilometre taşını da geride bıraktı.

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