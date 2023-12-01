Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 16:36 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 16:36

Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi mi, her hangi mi?

Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi mi, her hangi mi? "Herhangi" kelimesinin doğru yazılışı nedir, nasıl yazılır merak ediliyor. Türkçeyi doğru kullanmak sadece telaffuz sırasında değil yazım sırasında da yanlış yapmamayı gerektirir. Hatasız ve akıcı cümleler kurabilmek için sözcüklerin doğru yazımları bilinmeli ve bu şekilde kullanılmalıdır. Yanlış yazılan sözcüklerden biri de "Herhangi" kelimesidir. Peki, "Herhangi" nasıl yazılır? İşte "Herhangi" kelimesinin TDK'ya doğru ve yanlış yazımı ile örnek cümle içinde nasıl yazılır sorusunun cevabı…

Herhangi nasıl yazılır? TDK'ya göre herhangi mi, her hangi mi?
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"Herhangi" kelimesinin doğru ve yanlış yazılışı en çok merak edilen konulardan birisi. TDK'nin güncel olan yazım kılavuzu kapsamına bakıldığında en aranan bu kelimelerden bir tanesi de "Herhangi" kelimesidir. "Herhangi" kelimesinin hem doğru yazılış şekli hem de anlamı sıklıkla merak edilir. İşte "Herhangi" nasıl yazılır sorusunun cevabı…
HERHANGİ NASIL YAZILIR?

 "Herhangi," Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "h-e-r-h-a-n-g-i" şeklinde doğru bir şekilde yazılır. Bu kelime, bir grup içindeki bireylerden veya nesnelerden bir tanesini belirtirken kullanılır.

TDK'YA GÖRE "HERHANGİ" YAZILIŞI VE CÜMLE İÇİNDEKİ KULLANIMI

Herhangi kelimesinin doğru yazılışı: TDK'ya göre "Herhangi" kelimesinin doğru yazılışı "Herhangi"dir. "her hangi" yazılışı ise yanlış kabul edilmektedir.

Örnek cümleler:

Herhangi bir renk seçebilirsin.

Herhangi bir sorun olduğunda bana haber ver.

Bu konuda herhangi bir karara varamadık.

Herhangi bir kitabı alabilirsin, hepsi aynı fiyatta.

 


 
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