Hentbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3. mağlubiyet

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 3. maçında ağırladığı İsviçre'ye 38-34 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Hentbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 3. mağlubiyet
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12 Mart 2025 23:27
A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki 3. maçında ağırladığı İsviçre'ye 38-34 yenildi.

Türkiye, bu sonuçla gruptaki 3. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı. 

Salon: Seyrantepe

Hakemler: Ivan Pavicevic, Milos Raznatovic (Karadağ)

Türkiye: Yunus Özmusul, Enis Yatkın, Enis Harun Hacıoğlu 6, Doruk Pehlivan 2, İlkan Keleşoğlu 2, Eyüp Arda Yıldız 5, Halil İbrahim Öztürk 7, Şevket Yağmuroğlu 3, Görkem Biçer 2, Alper Aydın 2, Baran Nalbantoğlu 1, Koray Ayar, Ozan Erdoğan 1, Ali Emre Babacan 3

İsviçre: Portner, Scheidiger, Lucas 4, Aellen 1, Kusio, Röthlisberger 1, Küttel 1, Maros 7, Steenaerts 6, Schelker 1, Laube 5, Sigrist 6, Zehnder 2, Willecke, Leopold, Ben Romdhane 4

İlk yarı: 16-21

İki dakika cezası alanlar: Yunus Özmusul (Türkiye), Steenaerts (İsviçre)

Kırmızı kart cezası: Doruk Pehlivan (Türkiye)


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