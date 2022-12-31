Haber Tarihi: 31 Aralık 2022 13:57 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2022 13:57

Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynuyor

Hazal Subaşı, O Ses Türkiye 2023 Özel Yılbaşı programına renk katacak. Peki, Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizide oynadı? İşte, Hazal Subaşı hayatı

Hazal Subaşı kimdir, kaç yaşında, hangi dizide oynuyor
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O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programının konuklarından biri başarılı oyuncu Hazal Subaşı oldu. Enerjisiyle ülkemizin sevilen isimlerinden olan Hazal Subaşı'nın hayatını ve biyografisini haberimizin devamında sizler için derledik.
HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı (d. 2 Mayıs 1995, İzmir), Türk oyuncu, model ve Miss Turkey 2015 üçüncüsü ve ardından da Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın olmuştur.

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Ailesi Selanik göçmenidir. Küçükken annesi ve babası boşandıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. 13 yaşındayken babasını trafik kazası yüzünden kaybetti. Batuhan adında bir ağabeyi vardır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nde eğitim gördü. 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler aldı. Miss Supranational'a katılan ilk Türk kadın oldu.
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HAZAL SUBAŞI SEVGİLİSİ KİM?

Hazal Subaşı'nın sevgilisi hakkında yeni bir bilgi bulunmuyor.

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