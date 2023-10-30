Havalar ne zaman soğuyacak 2023: İstanbul, Ankara'da havalar ne zaman serinleyecek?

Bir süredir etkisini gösteren eyyam-ı bahur sıcakları geride kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu'da ise hissedilir derecede artacak. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bu gece İstanbul ve çevre illerde yağış beklendiğini açıkladı. Peki, havalar ne zaman soğuyacak, sıcaklıklar ne zaman düşecek? İşte, Meteoroloji hava durumu tahminleri...İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine göre, yeni haftanın hava durumu tablosu.MGM'nin yaptığı son analizler ışığında, yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği ön görülüyor.Hava sıcaklıkları seviyesi seyrinde önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde bir hava sıcaklığı görüleceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte 24 Ekim Salı hava durumu...Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Tokat, Rize, Artvin ve Bingöl çevreleri, Yozgat, Kayseri, Amasya ve Siirt'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.İstanbul'da 24 Ekim Salı günü güneşli ve yazdan kalma bir hava bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 23 derece olarak ölçülmesi beklenirken sabahın ilk saatleri ve akşam saatlerinde nem oranı yüzde 90'ı geçecek.🌞24 Ekim Salı: 23°C (Az Bulutlu)🌬25 Ekim Çarşamba: 23°C (Puslu)⛅26 Ekim Perşembe: 26°C (Çok Bulutlu)⛅27 Ekim Cuma: 25°C (Parçalı Bulutlu)☁28 Ekim Cumartesi: 24°C (Çok Bulutlu)