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Hart'ın sakatlık durumu netleşti, 4-6 hafta yok

New York Knicks'in önemli parçalarından Josh Hart'ın sakatlık durumunun netleştiği bildirildi.

calendar 05 Ağustos 2025 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Hart'ın sakatlık durumu netleşti, 4-6 hafta yok
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New York Knicks'in önemli parçalarından Josh Hart'ın sakatlık durumunun netleştiği bildirildi.

TalkBasket'in haberine göre, Hart'ın sol ayak bileğinde Grade 2 (orta derece) dış yan bağ burkulması tespit edildi. Bu tür bir sakatlıkta bağın %50-70 arası zarar gördüğü belirtiliyor.

Knicks'in sağlık ekibi, oyuncunun fiziksel muayenesinde şişlik ve hareket kısıtlılığı gözlemledi. Rehabilitasyon sürecinin iltihap kontrolü, hareket açıklığının yeniden sağlanması ve kas gücünün geri kazanılması aşamalarından oluşacağı açıklandı.


Hart'ın yaklaşık 4 ila 6 hafta arasında parkelerden uzak kalması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon kısa rotasyonda büyük sorumluluk üstlenen Hart'ın, teknik ekip değişse de önümüzdeki sezonda yine önemli süreler alması bekleniyor.

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