Halkbank Erkek Voleybol takımından smaçör takviyesi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, kadrosunu Brezilyalı smaçörle güçlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Halkbank Erkek Voleybol takımından smaçör takviyesi
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08 Ocak 2025 14:23
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Küba asıllı Brezilyalı tecrübeli smaçör Yoandy Leal Hidalgo'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 36 yaşındaki oyuncunun başkent temsilcisine transfer olduğu belirtildi.

Son olarak Rusya'da Lokomotiv forması giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası kupa kazandı. Brezilya Milli Takımı'yla dünya şampiyonluğu da bulunan Leal, 2022 Dünya Şampiyonası'nın en iyi dış smaçörü seçilmişti.

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