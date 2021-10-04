Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'da

A Milli Takım'da Kenan Karaman'ın yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Halil Dervişoğlu, A Milli Takım'da
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04 Ekim 2021 15:31
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşılaşacak A Milli Takımı'nda, Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu aday kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada sol el ikinci parmağında kırık bulunan Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'ın yoğun maç trafiği göz önünde bulundurularak Norveç maçı sonrası bir operasyon geçireceği ve bu nedenle Halil Dervişoğlu'nun aday kadroya alındığı bildirildi.

Kenan Karaman, Süper Lig'in 7. haftasında Altay ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve elinde kırık tespit edilmişti.


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