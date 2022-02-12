GZT Giresunspor - Fenerbahçe: 11'ler

Altay, Min Jae, Szalai, Nazım, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert, Sosa, Rossi, Valencia

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, GZT Giresunspor'a konuk olacak.Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Zorbay Küçük'ün yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacakLigde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 6. sırada girdi.Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puanla 16. basamakta yer aldı.İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Chiquinho, Diabate, Sergio, Umut Nayir.Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu ise Giresunspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ferdi, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 26. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacak.Fenerbahçe'ye karşı tek galibiyetini Aralık 1972 yılında alan Giresunspor, Fenerbahçe ile oynadığı 13 Süper Lig maçında 5 mağlubiyet 7 beraberlik aldı. Giresunspor, Fenerbahçe ile oynadığı son 8 maçta kalesinde 23 gol gördü.