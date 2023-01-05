Galatasaray'da sezon başında Mauro Icardi'nin transferi sonrası, 'İkinci adam olmam' diyerek iddiasını ortaya koyan Bafetimbi Gomis, giydiği formanın hakkını veriyor.37 yaşındaki kurt forvet, ligde Ankaragücü ağlarını bularak 13. maçında 7. kez fileleri havalandırdı.Gomis, takımına yaptığı katkı sayesinde sarı-kırmızılıların kasasınakazandırdı. Gomis, sarı-kırmızılı formayla ligde gol krallığı da yaşamıştı.6 Ağustos 1985 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Saint-Etienne altyapısında başladı. Sırasıyla Troyes, Olympique Lyon, Swansea, Galatasaray ve Al Hilal formaları giydi.Golcü oyuncu, sezon başında yeniden sarı-kırmızılı formayı giydi. Galatasaray formasıyla toplamda 74 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 50 gole imzasını attı, 9 da asist yaptı.Senegal asıllı Fransız yıldız, 1.84 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan Gomis, çıktığı 12 maçta 3 gol kaydetti. 37 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin euro...