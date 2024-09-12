Gökhan Akkan, Bodrumspor'a imza attı

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Rizespor'dan ayrılan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Gökhan Akkan, Bodrumspor'a imza attı
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12 Eylül 2024 20:05
Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Rizespor'dan ayrılan Gökhan Akkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bodrum Kalesi'nin Yeni Muhafızı." ifadeleri kullanıldı.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.

PERFORMANSI

1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.



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