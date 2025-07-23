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Giannis, EuroBasket 2025'te Yunanistan için sahada olacak

Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo, EuroBasket 2025'te Yunanistan Milli Takımı forması giyeceğini resmen açıkladı.

calendar 23 Temmuz 2025 15:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Giannis, EuroBasket 2025'te Yunanistan için sahada olacak
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Milwaukee Bucks'ın yıldız ismi Giannis Antetokounmpo, EuroBasket 2025'te Yunanistan Milli Takımı forması giyeceğini resmen açıkladı.

Bilgi, NBA muhabiri Marc Stein tarafından doğrulandı.

27 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan turnuvada Antetokounmpo, Yunanistan'la birlikte C Grubu'nda yer alacak. Bu grupta İtalya, Gürcistan, İspanya, Kıbrıs ve Bosna Hersek de bulunuyor. Yunanistan turnuvaya 28 Ağustos'ta İtalya karşısında, Kıbrıs'ın Limasol kentinde başlayacak.

30 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon NBA'de 30.4 sayı, 11.9 ribaunt ve 6.5 asist ortalamaları yakalayarak %60.1 saha içi isabetiyle oynadı. Playofflarda da etkileyici bir performans sergileyen Antetokounmpo, maç başına 33 sayı ve 15.4 ribaunt ortalamalarına ulaştı.


2014'ten bu yana çeşitli FIBA turnuvalarında Yunanistan'ı temsil eden Giannis, bu kez ülkesinin madalya umutlarını taşımaya hazırlanıyor. Yunanistan, grup aşamasında güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek ve çeyrek finale yükselebilmek için İspanya ve İtalya gibi devlerle mücadele edecek.

Turnuvanın 42. versiyonu, Kıbrıs, Finlandiya, Polonya ve Letonya ev sahipliğinde düzenlenecek. Yunanistan'ın grup maçları Limasol'da oynanacak. Grup aşamasında ayrıca 30 Ağustos'ta Kıbrıs'la ve 4 Eylül'de son Avrupa şampiyonu İspanya'yla karşılaşacaklar.

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