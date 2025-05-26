Haber Tarihi: 26 Mayıs 2025 16:31 - Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 16:31

Gassal 2. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman? Tabii Gassal İzle

Merakla beklenen Gassal dizisinin ikinci sezonu nihayet başladı! İzleyiciler, ilk bölümün ardından Gassal 2. Sezon 2. Bölüm'ün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Gassal 2. sezon 2. bölüm ne zaman? Gassal 2. sezon 2. bölüm nasıl izlenir?

Gassal 2. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman? Tabii Gassal İzle
Abone Ol
Gassal 2. sezon 1. Bölümünün ardından merak edilen 2. bölüm de izleyiciyle buluşuyor. TRT'nin dijital platformu Tabii'de geçtiğimiz yıl yayınlanan Gassal dizisi, ilk sezonuyla izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Baki karakterinin yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin hikayesini anlatan yapım, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Hande Soral ve Bayhan'ın kadroya katıldığı yeni sezon, izleyiciler arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Dizinin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı ve taraftarlar, yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor. Yönetmen Selçuk Aydemir ve senarist Sümeyye Karaarslan imzalı dizi, Tabii platformunda izleyicilerle buluşacak.

GASSAL 2. SEZON 2. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Gassal'ın ikinci sezonu, TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. Dizinin tüm bölümleri, Tabii üyeleri için platformda erişilebilir olacak.

Tabii'nin orijinal yapımları arasında yer alan Gassal'ın ikinci sezonu, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak. İzleyiciler, ikinci bölüm dahil tüm bölümleri Tabii platformu üzerinden takip edebilecek.

GASSAL 2. SEZONU NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Gassal'ın ikinci sezonu, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak. İzleyiciler, Tabii uygulamasını indirerek veya platformun web sitesine giriş yaparak diziyi izleyebilecek.

Tabii Premium üyeliği, aylık 99 TL'lik ücretle reklamsız içerik ve çevrimdışı izleme gibi avantajlar sunuyor. Gassal'ın ikinci sezon bölümleri, Tabii üyeleri tarafından platform üzerinden erişilebilir olacak.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Gassal'ın ikinci sezonu, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Tabii platformunda yayınlanmaya başlayacak. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

İlk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan Gassal, ikinci sezonun afişleri ve fragmanıyla da büyük ilgi topladı.

GASSAL ÜCRETSİZ NEREDEN İZLENİR?

Gassal'ın ikinci sezonunu ücretsiz izlemek için Tabii platformunun temel üyelik seçeneği kullanılabilir, ancak tam erişim için Tabii Premium üyeliği gerekebilir. Tabii Premium, aylık 99 TL'lik ücretle reklamsız içerik ve çevrimdışı izleme gibi avantajlar sunuyor.

Dizinin tüm bölümleri, Tabii platformu üzerinden sadece üyeler için erişilebilir olacak

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kenan Yıldız, Juventus'ta kalıyor! Juventus Kenan Yıldız, Juventus'ta kalıyor!
Valentin Rosier, Osasuna'ya imza atıyor! Beşiktaş Valentin Rosier, Osasuna'ya imza atıyor!
Okullar ne zaman kapanacak? 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Gündem Okullar ne zaman kapanacak? 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı?
Okan Buruk'tan Muslera açıklaması: 'Sosyal medya etkili oldu' Galatasaray Okan Buruk'tan Muslera açıklaması: "Sosyal medya etkili oldu"
Gassal 2. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman? Tabii Gassal İzle Gündem Gassal 2. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman? Tabii Gassal İzle
Alonso: 'Evime gelmiş gibi hissediyorum' Real Madrid Alonso: "Evime gelmiş gibi hissediyorum"
Al Hilal'de Simone Inzaghi sesleri! Inter Al Hilal'de Simone Inzaghi sesleri!
Okan Buruk'tan kiradan dönecek oyuncular için açıklama Galatasaray Okan Buruk'tan kiradan dönecek oyuncular için açıklama
Okan Buruk'tan Muslera ve Mertens açıklaması Galatasaray Okan Buruk'tan Muslera ve Mertens açıklaması
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da ayrılıklar netleşiyor
2
Kevin De Bruyne mavilere imzayı atıyor
3
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kupayı vermeye gitmedi!
4
Okan Buruk'tan Leroy Sane ve Bernardo Silva için ilk açıklama
5
Kostic, Juventus'a geri dönüyor!
6
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk geliri belli oldu!
7
Fenerbahçe'de Volkan Demirel teknik ekibe!

SON HABERLER