Gassal 2. Sezon 2. Bölüm Ne Zaman? Tabii Gassal İzle

Gassal 2. sezon 1. Bölümünün ardından merak edilen 2. bölüm de izleyiciyle buluşuyor. TRT'nin dijital platformu Tabii'de geçtiğimiz yıl yayınlanan Gassal dizisi, ilk sezonuyla izleyicilerden büyük beğeni toplamıştı. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı, Baki karakterinin yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin hikayesini anlatan yapım, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Hande Soral ve Bayhan'ın kadroya katıldığı yeni sezon, izleyiciler arasında büyük bir heyecan uyandırdı. Dizinin ikinci sezon yayın tarihi açıklandı ve taraftarlar, yeni bölümleri sabırsızlıkla bekliyor. Yönetmen Selçuk Aydemir ve senarist Sümeyye Karaarslan imzalı dizi, Tabii platformunda izleyicilerle buluşacak.



GASSAL 2. SEZON 2. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?



Gassal'ın ikinci sezonu, TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden izlenebilecek. Dizinin tüm bölümleri, Tabii üyeleri için platformda erişilebilir olacak.



Tabii'nin orijinal yapımları arasında yer alan Gassal'ın ikinci sezonu, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak. İzleyiciler, ikinci bölüm dahil tüm bölümleri Tabii platformu üzerinden takip edebilecek.



GASSAL 2. SEZONU NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?



Gassal'ın ikinci sezonu, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak. İzleyiciler, Tabii uygulamasını indirerek veya platformun web sitesine giriş yaparak diziyi izleyebilecek.



Tabii Premium üyeliği, aylık 99 TL'lik ücretle reklamsız içerik ve çevrimdışı izleme gibi avantajlar sunuyor. Gassal'ın ikinci sezon bölümleri, Tabii üyeleri tarafından platform üzerinden erişilebilir olacak.



GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANIYOR?



Gassal'ın ikinci sezonu, 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Tabii platformunda yayınlanmaya başlayacak. Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaarslan'ın kaleme aldığı dizi, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.



İlk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan Gassal, ikinci sezonun afişleri ve fragmanıyla da büyük ilgi topladı.



GASSAL ÜCRETSİZ NEREDEN İZLENİR?



Gassal'ın ikinci sezonunu ücretsiz izlemek için Tabii platformunun temel üyelik seçeneği kullanılabilir, ancak tam erişim için Tabii Premium üyeliği gerekebilir. Tabii Premium, aylık 99 TL'lik ücretle reklamsız içerik ve çevrimdışı izleme gibi avantajlar sunuyor.



Dizinin tüm bölümleri, Tabii platformu üzerinden sadece üyeler için erişilebilir olacak

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