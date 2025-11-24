Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise (Union SG) ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Galatasaray - Union SG maçı ne zaman?, saat kaçta başlayacak? ve hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm detaylar...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasına sahasında başlıyor. Sarı-kırmızılıların Union SG ile oynayacağı karşılaşma, 25 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek.

Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki ilk hafta mücadelesi olan Galatasaray - Union SG maçı, Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş.

Yayıncı Kuruluş: Karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Tüm futbolseverler bu önemli mücadeleyi herhangi bir üyelik gerektirmeden izleyebilecekler.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar:

Sakat ve Cezalılar: (Buraya maç günü güncel sakatlık bilgileri eklenebilir, örneğin: Muslera'nın cezası nedeniyle kalede Günay Güvenç'in olması bekleniyor.)

Yeni Transferler: Osimhen, Jakobs ve Sallai gibi yeni yıldızların Avrupa sahnesindeki performansı merak konusu.

Galatasaray, Union SG maçının ardından sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:

RFS (Deplasman)

Elfsborg (Ev)

Tottenham (Ev)

AZ Alkmaar (Deplasman)