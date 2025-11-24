Haber Tarihi: 24 Kasım 2025 15:09 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 15:09

Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig lideri Galatasaray gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union SG takımını konuk edecek. Kritik mücadele şifresiz yayınlanacak. Peki Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise (Union SG) ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Galatasaray - Union SG maçı ne zaman?, saat kaçta başlayacak? ve hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm detaylar...

🗓️ Galatasaray - Union SG Maçı Ne Zaman?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasına sahasında başlıyor. Sarı-kırmızılıların Union SG ile oynayacağı karşılaşma, 25 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek.

⏰ Maç Saat Kaçta Başlayacak?

Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki ilk hafta mücadelesi olan Galatasaray - Union SG maçı, Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.

📺 Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş.

Yayıncı Kuruluş: Karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Tüm futbolseverler bu önemli mücadeleyi herhangi bir üyelik gerektirmeden izleyebilecekler.

📋 Muhtemel 11'ler ve Takım Bilgileri

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar:

Sakat ve Cezalılar: (Buraya maç günü güncel sakatlık bilgileri eklenebilir, örneğin: Muslera'nın cezası nedeniyle kalede Günay Güvenç'in olması bekleniyor.)

Yeni Transferler: Osimhen, Jakobs ve Sallai gibi yeni yıldızların Avrupa sahnesindeki performansı merak konusu.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Fikstürü

Galatasaray, Union SG maçının ardından sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:

RFS (Deplasman)

Elfsborg (Ev)

Tottenham (Ev)

AZ Alkmaar (Deplasman)
