Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor! Temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise (Union SG) ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar ve futbolseverler, bu kritik karşılaşmanın detaylarını merakla araştırıyor. Peki, Galatasaray - Union SG maçı ne zaman?, saat kaçta başlayacak? ve hangi kanaldan şifresiz yayınlanacak? İşte dev maça dair tüm detaylar...
🗓️ Galatasaray - Union SG Maçı Ne Zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki macerasına sahasında başlıyor. Sarı-kırmızılıların Union SG ile oynayacağı karşılaşma, 25 Eylül Çarşamba günü gerçekleşecek.
⏰ Maç Saat Kaçta Başlayacak?
Avrupa Ligi'nin yeni formatındaki ilk hafta mücadelesi olan Galatasaray - Union SG maçı, Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak.
📺 Galatasaray Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de yayıncı kuruluş.
Yayıncı Kuruluş: Karşılaşma, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
Tüm futbolseverler bu önemli mücadeleyi herhangi bir üyelik gerektirmeden izleyebilecekler.
📋 Muhtemel 11'ler ve Takım Bilgileri
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte maç öncesi öne çıkan detaylar:
Sakat ve Cezalılar: (Buraya maç günü güncel sakatlık bilgileri eklenebilir, örneğin: Muslera'nın cezası nedeniyle kalede Günay Güvenç'in olması bekleniyor.)
Yeni Transferler: Osimhen, Jakobs ve Sallai gibi yeni yıldızların Avrupa sahnesindeki performansı merak konusu.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Fikstürü
Galatasaray, Union SG maçının ardından sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:
RFS (Deplasman)
Elfsborg (Ev)
Tottenham (Ev)
AZ Alkmaar (Deplasman)
