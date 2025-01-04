Galatasaray penaltı kazandı, Göztepe itiraz etti

Galatasaray, Göztepe maçının 8. dakikasında penaltı kazandı.
Kullanılan kornerde top arka direğe sekti ve Djalma ile Kaan Ayhan kafa topuna çıktı. Hakem Alper Akarsu, Djalma'nın hava topunda faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
Djalma pozisyonda sarı kart görürken Göztepeli futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz etti.
Topun başına gelen Osimhen, 10. dakikada topu ağlara gönderdi.
Kullanılan kornerde top arka direğe sekti ve Djalma ile Kaan Ayhan kafa topuna çıktı. Hakem Alper Akarsu, Djalma'nın hava topunda faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
Djalma pozisyonda sarı kart görürken Göztepeli futbolcular uzun süre bu pozisyona itiraz etti.
Topun başına gelen Osimhen, 10. dakikada topu ağlara gönderdi.