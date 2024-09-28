Haber Tarihi: 28 Eylül 2024 13:08 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 13:08

Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı izle şifresiz

Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı izle şifresiz Bein Sports izle | Galatasaray - Kasımpaşa maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Şifresiz olarak Bein Sports canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Kasımpaşa maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı izleme detayları

Galatasaray - Kasımpaşa maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol

Galatasaray - Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa Galatasaray'a konuk ediyor. Sarı-Kırmızılı takım yıldızlar topluluğu kadrosuyla rakibini eli boş gönderme peşinde. Kasımpaşa ise sürpriz arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Kasımpaşa  maçı canlı izleme detayları...

 


GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE



GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Süper Lig'de 6'da 6 yaparak başlayan sarı-kırmızılı takım, 18 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Ligde bir galibiyet, üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa ise topladığı 6 puanla haftaya 11. sırada girdi.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI KADROSU VE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray XI: Fernando Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.

Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Da Costa.



Kazanması halinde rekor kıracak

Bu sezon ilk 6 maçını kazanarak Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını yenileyen Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi halinde rekor kıracak.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak en iyi sezon başlangıcını yapan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da ilk 6 maçını kazanarak bu başarıyı tekrarladı.

Galatasaray, Kasımpaşa'yı yenmesi durumunda tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza atacak.

Tek eksik Ziyech

Galatasaray'da Hakim Ziyech, sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, Kasımpaşa ile oynanacak maçta görev alamayacak.

Ligdeki 6 maçta 20 gol

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçında 20 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'a 2'şer, Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor'a 5'er, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'ye de 3'er gol attı.

Galatasaray, ligde şu anda en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

Kasımpaşa'yı ağırladığı son 7 maçta bir kez kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa'yla oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazanırken, sadece bir kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı konuk ettiği son 7 lig maçında rakibini ikişer kez 2-1 ve 1-0, birer kez de 4-1 ve 2-0'lık skorlarla yendi. "Cimbom", tek mağlubiyetini ise 3-1'lik skorla yaşadı.

 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'den Antalyaspor'a büyük üstünlük Fenerbahçe Fenerbahçe'den Antalyaspor'a büyük üstünlük
Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti Galatasaray Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Tarık Taşar vefat etti
Beşiktaş'tan flaş paylaşım! Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş paylaşım!
Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gündem Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Şanlıurfaspor'da Giray Küçük, yeniden başkanlığa seçildi Spor Toto 1. Lig Şanlıurfaspor'da Giray Küçük, yeniden başkanlığa seçildi
Erkan Sözeri takımın, kızı mutfağın 'hocası' Spor Toto 1. Lig Erkan Sözeri takımın, kızı mutfağın "hocası"
Batshuayi'den Fenerbahçe ve Beşiktaş yanıtı! Galatasaray Batshuayi'den Fenerbahçe ve Beşiktaş yanıtı!
Semih Çiftçi: ''Tüm olumsuzluklar geride kaldı' Spor Toto 1. Lig Semih Çiftçi: ''Tüm olumsuzluklar geride kaldı"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Juventus'tan Victor Osimhen açıklaması!
2
Nuri Şahin'den müthiş geri dönüş!
3
Galatasaray - Kasımpaşa: Muhtemel 11'ler
4
Manchester City'ye iki kötü haber!
5
Arda Turan için açıklama: "2 yıl anlaştık"
6
Juventus'un Riccardo Calafiori pişmanlığı!
7
Fenerbahçe'den Serhat Akın açıklaması ve hukuki işlem kararı!

SON HABERLER

yukarı ok